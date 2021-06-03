Москва, , 09:50 — REGNUM Делегация от Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко участвует в Петербургском международном экономическом форуме — 2021, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе правительства региона.

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Кожемяко 4 июня примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступит президент Владимир Путин, а также в панельных дискуссиях. Губернатор запланировал ряд рабочих встреч с руководителями российских и зарубежных компаний, представителями органов власти.

«Деловые встречи, которые мы запланировали на полях форума, однозначно дадут результат. Например, на одной из сессий, в которой я участвую, мы готовим предложения по изменению федерального законодательства. Это налоговая база, межбюджетные отношения — все это средства, которые поступают, в том числе, в Приморье. Игнорировать такие события — значит терять связи и возможности для региона, финансовые ресурсы для развития территории», — сказала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

На сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?» эксперты обсудят эффективность предпринимаемых мер по поддержке инвестиционных проектов и наметят дальнейшие шаги по развитию экономики субъектов макрорегиона.

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Как сообщало ИА REGNUM, делегация Чукотки во главе с губернатором Романом Копиным участвует в работе Петербургского международного экономического форума. 3 июня планируется подписание соглашения о сотрудничестве с генеральным директором «Почта России» Максимом Акимовым.