Москва,
3 июня 2021, 09:46 — REGNUM Нефть марки Brent продолжила дорожать на торгах 2 июня, закрывшись над уровнем $71 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.
«Сегодня, 3 июня, в ходе утренней сессии фьючерсы продолжили восхождение, добравшись до отметки $72 впервые более, чем за два года.
На рынке сложились достаточно благоприятные условия для развития восходящего импульса.
Переговоры о возобновлении ядерной сделки между США и Ираном начали пробуксовывать и отошли на задний план, что определенно снизило градус напряженности в рядах трейдеров.
Тем временем страны ОПЕК+ сохранили приверженность плавному наращиванию добычи и при этом улучшили оценку перспектив восстановления мирового спроса.
Ускорение подъему придала и динамика доллара, который укреплялся в первой половине дня, после чего резко развернулся и растерял набранные очки на фоне отступления доходности трежерис.
Улучшение аппетита к риску только добавило смелости покупателям на рынке черного золота. И наконец, «вишенкой на торте» стал отчет API, который отразил сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей, что вдвое выше прогнозов.
Теоретически путь к новым вершинам для Brent открыт, но в случае проявления любого негатива котировки могут скорректироваться, будучи привлекательными для фиксации прибыли на долгосрочных максимумах.
Во многом дальнейший рост цен в ближайшей перспективе будет зависеть от динамики спроса на риск и результатов отчета минэнерго США, который выйдет 3 июня ближе к вечеру», — считает эксперт.
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