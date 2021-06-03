Москва, , 09:46 — REGNUM Нефть марки Brent продолжила дорожать на торгах 2 июня, закрывшись над уровнем $71 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

«Сегодня, 3 июня, в ходе утренней сессии фьючерсы продолжили восхождение, добравшись до отметки $72 впервые более, чем за два года.

На рынке сложились достаточно благоприятные условия для развития восходящего импульса.

Переговоры о возобновлении ядерной сделки между США и Ираном начали пробуксовывать и отошли на задний план, что определенно снизило градус напряженности в рядах трейдеров.

Тем временем страны ОПЕК+ сохранили приверженность плавному наращиванию добычи и при этом улучшили оценку перспектив восстановления мирового спроса.

Ускорение подъему придала и динамика доллара, который укреплялся в первой половине дня, после чего резко развернулся и растерял набранные очки на фоне отступления доходности трежерис.

Улучшение аппетита к риску только добавило смелости покупателям на рынке черного золота. И наконец, «вишенкой на торте» стал отчет API, который отразил сокращение запасов сырой нефти на прошлой неделе на 5,36 млн баррелей, что вдвое выше прогнозов.

Теоретически путь к новым вершинам для Brent открыт, но в случае проявления любого негатива котировки могут скорректироваться, будучи привлекательными для фиксации прибыли на долгосрочных максимумах.

Во многом дальнейший рост цен в ближайшей перспективе будет зависеть от динамики спроса на риск и результатов отчета минэнерго США, который выйдет 3 июня ближе к вечеру», — считает эксперт.

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