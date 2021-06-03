Рим, , 09:46 — REGNUM Канадский аукционный дом RM Sotheby's выставит на торги в Милане (Италия) первый экземпляр шведской модели Koenigsegg CCR 2004 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Всего было выпущено 14 таких моделей. Аукцион по продаже автомобиля пройдёт в июле нынешнего года. Отмечается, что выставленный на торги Koenigsegg CCR был представлен на Женевском автосалоне в 2004 году. Автовладелец хочет выручить за уникальную модель не менее 877 тыс. долларов (около 64,2 млн рублей).

Машина успела побывать в частных коллекциях в Германии и Люксембурге, после чего попала на торги RM Sotheby’s. Пробег у модели небольшой — всего 2300 км.

Под капотом автомобиля функционирует 4,7-литровый турбированный мотор V8 производительностью 807 л. с. (920 Нм). Он агрегатируется с шестискоростной механической трансмиссией. До «сотни» машина разгоняется за 3,2 секунды. При этом её максимальная скорость составляет 395 км/ч.

Напомним, компания Gooding & Company готовит к продаже первый в мире серийный суперкар Lamborghini Miura P400 S 1968 года выпуска. Ориентировочная стоимость авто составляет 800 тыс. фунтов стерлингов (порядка 83,4 млн рублей).

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