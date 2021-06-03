Москва, , 09:46 — REGNUM Украине не нужна армия. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя жалобы президента Украины Владимира Зеленского о том, что строительство газопровода «Северный поток — 2» лишит страну финансов на содержание военных.

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«Украине будет гораздо лучше без армии», — уверен российский сенатор.

Тогда, по его словам, «прекратятся обстрелы Донбасса», «перестанут умирать молодые украинцы», «исчезнут иллюзии о возвращении Крыма» и «Киев не будет втягивать НАТО в военный кризис с Россией».

«Украине просто не нужна армия», — подчеркнул Пушков в сообщении на странице в Twitter.

Сенатор также считает, что вряд ли жалобы Зеленского сильно повлияют на президента США Джозефа Байдена.

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ИА REGNUM) Германия куда важнее. А Киев всё равно у США в кармане: куда он денется», — «Для него (главы Белого дома — прим.) Германия куда важнее. А Киев всё равно у США в кармане: куда он денется», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон должен остановить «Северный поток — 2» ради Украины, который, по его словам, является «мощным оружием России». украинский лидер подчеркнул, что запуск этого трубопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая сегодня защищает всю Европу.