Москва, , 09:45 — REGNUM В случае, если темпы вакцинации от COVID-19 будут оставаться на низком уровне, в осенний период вырастет заболеваемость коронавирусом. Об этом 3 июня заявил бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы (партия «Единая Россия») Геннадий Онищенко.

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«Поскольку он (коронавирус SARS-CoV-2 — ред.) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», — приводит его слова РИА Новости.

Также Онищенко добавил, что в случае сохранения темпов проведения вакцинации от COVID-19 на нынешнем, низком уровне, «рост заболеваемости будет», так как число имеющих иммунитет к данной инфекции в результате этого будет еще недостаточным.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 171 675 856.