Сухум, , 09:44 — REGNUM 25 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 2 июня. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 203 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 25 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 93 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 21 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 15 385 носителей SARS-CoV-2. Из них 14 772 победили инфекцию, в том числе 35 — за последние сутки. Всего в стране скончались 234 пациента с диагнозом COVID-19. В течение прошедших суток таких случаев зафиксировано не было.

Днём ранее в Абхазии выявили 29 новых носителей коронавируса в результате 244 исследований. Выздоровели за сутки 44 человека.

Стоит отметить, что в Абхазии выявили «британский» штамм коронавируса. Новую мутацию медики выявили у шестерых человек. Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева сообщила, что все случаи были завозными.

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