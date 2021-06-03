Улан-Удэ, , 09:43 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ с начала года цены на бензин и дизельное топливо подорожали в диапазоне от 2,6% до 3,7%. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Так, меньше всего за пять месяцев выросли цены на дизтопливо (+1,34 рубля до 52,21 рубля за литр). Наибольшие темпы продемонстрировал бензин марки АИ-98, подорожавший на 1,90 рубля и теперь стоит 53,65 рубля.

Цены на 92-й и 95-й бензин выросли соответственно на 1,56 и 1,45 рубля до 45,44 и 47,86 рубля за 1 литр.