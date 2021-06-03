Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Информация о телефонных разговорах и электронной переписке четырёх журналистов газеты The New York Times попала к министерству юстиции США в период президентства Дональда Трампа. Об этом издание сообщает 2 июня на своём сайте.

Отмечается, что минюст прислал в газету уведомление о передаче сведений прежней вашингтонской администрации. В 2020 году в Белый дом передали данные о беседах и переписке журналистов с 14 января по 30 апреля 2017 года.

По словам главного редактора издания Дина Баке, изъятие данных о переговорах журналистов «в корне подрывает принцип свободы прессы» и приведёт к тому, что источники в правительстве перестанут поставлять газете информацию.

Перехваченная информация касается статьи о бывшем руководителе ФБР Джеймсе Коми и «политически мотивированных» расследованиях ведомства.