Роли, США, , 09:41 — REGNUM Власти одного из округов американского штата Северная Каролина запретили продажу газировки Coca-Cola во всех административных зданиях в связи с критикой компании нового избирательного законодательства штата Джорджия, сообщает New York Post.

«Левые в Америке… они призывают прекратить финансирование, бойкотируют, отменяют, сносят статуи — в общем занимаются всевозможными вопиющими действиями», — заявил комиссар округа Сарри Эдди Харрис.

«Они ожидают, что противоборствующая политическая сторона забьётся вугол, и мы должны принять это, и это должно быть нормально. И это не нормально», — добавил он.

Решение изъять из продажи газированный напиток известной компании из административных зданий округа, в котором проживает 73 тыс. человек, было принято в мае. По информации местных СМИ, автоматы по продаже напитка пока изъяты не были.

Харрис написал письмо генеральному директору Coca-Cola, в котором также сообщил, что последние президентские выборы прошли несправедливо.

«Миллионы американцев считают, что последние президентские выборы не были проведены справедливо и что в будущем будет происходить еще больше фальсификаций при голосовании, если выборы не будут тщательно контролироваться и регулироваться», — написал, по некоторой информации, Харрис в письме.

Компания по розливу под названием Coca-Cola Consolidated, отделившаяся от Coca-Cola, сообщила местным СМИ, что собирается организовать встречу с членами комиссии округа.