Роли, США, 3 июня 2021, 09:41 — REGNUM Власти одного из округов американского штата Северная Каролина запретили продажу газировки Coca-Cola во всех административных зданиях в связи с критикой компании нового избирательного законодательства штата Джорджия, сообщает New York Post.
Решение изъять из продажи газированный напиток известной компании из административных зданий округа, в котором проживает 73 тыс. человек, было принято в мае. По информации местных СМИ, автоматы по продаже напитка пока изъяты не были.
Харрис написал письмо генеральному директору Coca-Cola, в котором также сообщил, что последние президентские выборы прошли несправедливо.
Компания по розливу под названием Coca-Cola Consolidated, отделившаяся от Coca-Cola, сообщила местным СМИ, что собирается организовать встречу с членами комиссии округа.