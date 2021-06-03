Ханты-Мансийск, 3 июня 2021, 09:41 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 3 июня региональный оперативный штаб.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»
Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 46 случаев.
По данным оперштаба, с начала пандемии на 3 июня в Югре зарегистрировано 57 637 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 56 333 человека, 799 пациентов с COVID-19 скончались.