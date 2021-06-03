Москва, , 09:40 — REGNUM Ингушскому бизнесмену Хасану Полонкоеву продлили арест на время следствия по делу об убийстве руководителя центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Он и его сын Закре Полонкоев, а также племянник Аслан Полонкоев будут находиться под стражей до 6 сентября. Такое решение принял Мосгорсуд, удовлетворив ходатайство следователей.

Напомним, глава Центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат были убиты во дворе жилого дома в Москве 2 ноября 2019 года. Ранее сообщалось, что убийство было совершено из мести за деятельность полицейского на посту руководиеля центра. В марте 2021 года сообщили, что большинство подозреваемых в убийстве и совершенном до этого покушении на Эльджаркиева задержаны, и им предъявлены обвинения.

Позже СКР сообщил, что расследование дела завершено. Однако никто из фигурантов не признает свою вину в организации деятельности террористического сообщества, участии в нем, а также совершении террористических актов и незаконном обороте оружия.

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