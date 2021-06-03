Сухум, , 09:40 — REGNUM В Абхазии у шестерых человек выявили «британский» штамм коронавируса. Об этом, как передает пресс-служба минздрава, 2 июня сообщила главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

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«У шести человек путём секвенирования (определения аминокислотной последовательности, — прим. ИА REGNUM) генома подтвердился именно «британский» штамм. Все шесть случаев завозные», — сказала Беляева.

Она отметила, что с учётом открытия границ попадание этого штамма в Абхазию было вопросом времени. По словам врача, эта мутация в отличие от «базовой» более заразна, кроме того, болезнь в этом случае протекает в более тяжелой форме.

Беляева подчеркнула, что существующие вакцины от COVID-19 эффективны в том числе и от «британского» штамма.

Напомним, в Абхазию из России доставили 6,5 тыс. доз вакцины «Спутник V». Вакцинация в республике началась 12 мая.

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