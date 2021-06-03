Вена, , 09:37 — REGNUM Россия и Австрия ведут переговоры об открытии границ для взаимного посещения туристов. Об этом австрийский канцлер Себастьян Курц заявил в интервью ТАСС в преддверии своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я надеюсь, что российские туристы скоро снова смогут путешествовать в Австрию», — сказал Курц. В настоящее время между Россией и Австрией действует чартерное авиасообщение.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что представители двух стран ведут переговоры о возобновлении регулярных авиарейсов.

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