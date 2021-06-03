Волгоград, , 09:40 — REGNUM Несовершеннолетняя девочка скоропостижно скончалась 2 июня в городском оздоровительном центре для детей и молодёжи «Орлёнок» в Волгограде. Назначена проверка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Девочка находилась в жилой комнате и внезапно потеряла сознание. По предварительным данным, у 16-летнего подростка остановилось сердце. Следов насильственной смерти или какого-либо опьянения у девочки не выявлено. Медработник лагеря, а затем и врачи скорой помощи в течение 25 минут проводили реанимационные мероприятия, однако они не увенчались успехом. На месте происшествия побывал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев. По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По данным регионального комитета здравоохранения, у девочки не было противопоказания для посещения лагеря и в медпункт с жалобами она не обращалась.