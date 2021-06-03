Москва, , 09:39 — REGNUM За первый квартал текущего года Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 190 тонн плодоовощной продукции. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

«По вынесенным предписаниям о прекращении реализации и постановлениям об утилизации или уничтожении изъято из оборота более 190 тонн плодоовощной продукции», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего за первый квартал текущего года специалистами Роспотребнадзора исследовано более 37 тыс. проб плодоовощной продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор представил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) свой стенд, на котором всех желающих угощают аскорбинкой, выдают маски и перчатки и предлагают познакомиться с производством тест-системы с помощью виртуальной реальности

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