Ярославль, , 09:36 — REGNUM В январе-апреле 2021 года промышленное производство в Ярославской области выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18.4%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Производство

Наибольший рост показали предприятия, связанные с водоснабжением, водоотведением, сбором и утилизацией отходов. Они увеличили объёмы производства на 27.2% к уровню января-апреля 2020 года. Обрабатывающие производства продемонстрировали рост на 20.3%. Увеличили объёмы продукции ряд отраслей. Например, производство лекарств и медицинских материалов выросло на 126.8%.

Данные статистики позволяют надеяться на положительный результат в 2021 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году промышленное производство в регионе сократилось на 3,3%.

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