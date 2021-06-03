Санкт-Петербург, , 09:42 — REGNUM Делегация Чукотки во главе с губернатором Романом Копиным участвует в работе Петербургского международного экономического форума. 3 июня планируется подписание соглашения о сотрудничестве с генеральным директором «Почта России» Максимом Акимовым, сообщает ИА «Чукотка».

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Губернатор и члены делегации Чукотки в рамках форума планируют провести встречи с руководством российских и иностранных компаний.

«Форум открывает перед регионами новые перспективы развития. Мы заинтересованы максимально использовать площадку и её возможности для расширения круга деловых партнёров Чукотки, привлечения новых инвестиций, ускорения темпов экономического развития округа», — сказал Копин.

Есть договоренность о подписании соглашения с «Почтой России» о сотрудничестве. Документ предусматривает работу по трём направлениям: развитие беспилотной авиации в регионе, строительство современного авиационного отделения в Угольных Копях, модернизацию почтовых отделений за счёт привлечения инвестиций «Почты России» и мер государственной поддержки.

Также Роман Копин будет 4 июня участвовать в пленарном заседании ПМЭФ и в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах.

Во время форума пройдёт сессия «Новый раунд развития Арктики: вызовы и возможности».

Немаловажной для дальневосточников будет и сессия, посвященная развитию Дальнего Востока. Участники обсудят эффективность предпринимаемых мер по поддержке инвестиционных проектов и наметят дальнейшие шаги по развитию экономики регионов ДФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов будет участвовать в работе XXIV Петербургского международного экономического форума.