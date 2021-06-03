Петропавловск-Камчатский, , 09:35 — REGNUM В ковидных госпиталях Камчатки сокращается количество свободных койко мест. За последние сутки врачи направили в стационары для лечения от COVID-19 30 пациентов. Всего в госпиталях находятся 147 носителей коронавируса. Из 164 развёрнутых коек свободными на 3 июня остаются всего 17, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных регионального оперативного штаба.

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За последние сутки на Камчатке выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 11). За весь период пандемии в крае инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось уже у 14 719 человек.

Справились с болезнью и были выписаны за прошедшие 24 часа ещё пять человек, за всё время — 14 064. У 89 пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию.

На Камчатке провели более 350 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние стуки — 538.

Смертельные случаи среди пациентов с коронавирусом на Камчатке не регистрируются с 12 мая. За весь период пандемии, по данным портала стопкоронавирус. рф, в крае жертвой COVID-19 стал 231 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье продолжает увеличиваться число новых выявленных зараженных коронавирусом — за минувшие сутки лаборатории подтвердили ещё 51 случай, накануне — 45.