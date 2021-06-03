Бразилиа, , 09:35 — REGNUM Власти Бразилии 3 июня получат партию вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNtech, состоящую из 2,4 млн доз. Об этом пишет Prensa Latina.

Реализация данной поставки стала возможна в результате подписанного в марте 2021 года соглашения между министерством здравоохранения Бразилии и американской компанией о приобретении и доставке 100 миллионов доз препарата.

Партия вакцин Pfizer/BioNtech с 936 тысячами доз приземлилась накануне в аэропорту «Виракопос» в Сан-Паулу. Ожидается, что всего в июне 2021 года производитель поставит в Бразилию 12 миллионов препаратов против COVID-19, сообщило минздравсоцразвития в своём аккаунте в сервисе микроблогов Twitter.