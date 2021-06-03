Малодербетовский район, Калмыкия, , 09:35 — REGNUM В Республике Калмыкия от непогоды пострадал урожай. В частности, ущерб, нанесённый разбушевавшейся стихией, подсчитывают в Малодербетовском районе.

«В селе Плодовитое от прошедшего града, сопровождавшегося сильным ветром, пострадали посевы сельскохозяйственных культур. Жители села и аграрии рассчитывают, что большинство посевов восстановят вегетативную массу. В настоящее время ведётся подсчёт ущерба от непогоды», — отметили в администрации муниципального образования.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, ливней, града и сильного ветра. Непогода продержится ещё в течение дня 3 июня.

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