Джакарта, , 09:34 — REGNUM Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман подчеркнула приверженность Соединенных Штатов центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в регионе, сообщает Antara.

«В Индонезии я участвовала во встрече с секретариатом АСЕАН и всеми представителями из 10 стран-членов. Я подтверждаю приверженность США центральной роли АСЕАН и перспективу АСЕАН в Индо-Тихоокеанском регионе», — заявила Венди Шерман.

США также высоко оценили усилия Индонезии по реагированию на развивающуюся ситуацию в Мьянме и стремление к решению проблем на пути к демократическому будущему.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты выражают свою признательность Индонезии, которая активно поднимает и содействует урегулированию кризиса в Мьянме.

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