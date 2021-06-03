Пермь, , 09:33 — REGNUM В Пермском крае арестованы непродовольственные товары на более чем 6 млн рублей. Причиной стало отсутствие маркировки, сообщает Управление Рспотребнадзора по региону.

За пять месяцев 2021 года проверке подвергли более 700 торговых объектов и более 7,67 тыс. единиц товаров: меховой одежды, обуви, шин, изделий легкой промышленности. По итогам проверки под арест отправлено 1,65 тыс. единиц продукции: 45 шуб на 2,4 млн рублей, 400 пар обуви на 353,5 тыс. рублей; 1190 товаров легкой промышленности на 3,18 млн рублей и 16 шин на 79 тыс. рублей.

Возбуждено 59 административных производств. Суды вынесли 19 решений о штрафах, из них десять (в отношении индивидуальных предпринимателей) уже вступили в силу.