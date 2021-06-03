Москва, , 09:33 — REGNUM Кожица вкусной черешни должна быть гладкая с глянцевым блеском, без вмятин и трещин. Матовая поверхность, отсутствие отблеска, говорит о том, что ягода сорвана давно, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Если черешня наощупь мягкая, скорее всего, она перезрела, или начала портиться. Плодоножка у свежей ягоды эластичная, зеленого цвета. Сухая, потемневшая плодоножка бывает у долго хранившихся ягод.

Покупать черешню нужно только в местах, где проводится регулярный контроль качества ягод, а не стихийных рынках. Мыть черешню лучше холодной водой, не стоит ошпаривать ягоды кипятком или использовать мыло.

Как сообщало ИА REGNUM, покупая клубнику нужно обратить внимание на то, что ягоды клубники должны быть яркого цвета, с ароматным запахом.

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