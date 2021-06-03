Кемерово, , 09:33 — REGNUM Правительство Кемеровской области и Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) заключили соглашение о сотрудничестве по продолжению экологической модернизации ПАО «Кокс». На XXIV Петербургском международном экономическом форуме документ подписали глава Кузбасса Сергей Цивилёв и президент ПМХ Евгений Зубицкий, сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

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«Экологическая модернизация — один из приоритетов деятельности промышленных предприятий в Кузбассе. Важно, что бизнес понимает необходимость инвестировать в развитие новых технологий, модернизацию оборудования, — отметил Цивилёв. — Сегодняшнее соглашение — еще одно свидетельство ответственного отношения кузбасских предприятий к экологии».

Один из основных проектов модернизации — строительство новой коксовой батареи с печами без улавливания химических продуктов коксования. Аналогов батареи подобного типа в России нет.

Объем инвестиций в строительство батареи составит 11,6 млрд рублей. Новое производство позволит создать 136 рабочих мест.