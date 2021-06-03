Чебоксары, 3 июня 2021, 09:31 — REGNUM Чувашия получила более 140 тыс. комплектов вакцины от COVID-19, прививку сделали более 117 тыс. человек. Об этом заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
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С начала пандемии в регионе поставлено свыше 140 тыс. доз всех трёх видов российских вакцин от COVID-19. Стационарные прививочные пункты работают на 56 медицинских площадках, также развёрнуто девять мобильных пунктов. Для проведения вакцинации сформировано 56 бригад.
По его словам, для формирования коллективного иммунитета вакцинацией планируется охватить 588 тыс. жителей, что составляет 60% населения.
Напомним, на 25 мая в Чувашии первую прививку от COVID-19 сделали 103 313 человек, оба компонента (то есть завершили вакцинацию) получили 75 440 жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня на ПМЭФ заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что план по вакцинации от COVID-19 в России составил «около 25%, даже больше».
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