Чебоксары, , 09:31 — REGNUM Чувашия получила более 140 тыс. комплектов вакцины от COVID-19, прививку сделали более 117 тыс. человек. Об этом заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

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С начала пандемии в регионе поставлено свыше 140 тыс. доз всех трёх видов российских вакцин от COVID-19. Стационарные прививочные пункты работают на 56 медицинских площадках, также развёрнуто девять мобильных пунктов. Для проведения вакцинации сформировано 56 бригад.

«Ситуацию по вакцинации в Чувашской Республике я оцениваю как удовлетворительная, потому что уже пройден рубеж 20% от планового значения — это 117 000 человек», — заявил Олег Николаев.

По его словам, для формирования коллективного иммунитета вакцинацией планируется охватить 588 тыс. жителей, что составляет 60% населения.

Напомним, на 25 мая в Чувашии первую прививку от COVID-19 сделали 103 313 человек, оба компонента (то есть завершили вакцинацию) получили 75 440 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня на ПМЭФ заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев заявил, что план по вакцинации от COVID-19 в России составил «около 25%, даже больше».

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