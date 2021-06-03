Прибайкальский район, Бурятия, , 09:30 — REGNUM В Прибайкальском районе Бурятии Максим Бурчевский, отец сбитой насмерть 17-летней девушки, подал апелляционную жалобу на решение суда. Ранее он назвал приговор слишком мягким, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По решению районного суда, депутат и экс-зампред регионального парламента Баир Жамбалов, виновный в происшествии, был приговорён к 6 годам и 1 месяцу колонии-поселения. Обвинение запрашивало для известного политика 10 лет и 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

«Надеялись хотя бы, что будет колония общего режима. Если учесть домашний арест, по каким критериям он оценивается. Получается, три срока уже отбыл? Приговор очень мягкий», — отмечал Максим Бурчевский ранее.

Напомним, в начале января 2020 года Баир Жамбалов, возвращаясь с рыбалки на своём внедорожнике сбил на скорости 104 км/час девушку, после чего скрылся, оставив потерпевшую умирать. В ходе расследования вину на себя пытался взять его приятельГалуст Пилосян.

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