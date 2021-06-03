Екатеринбург, , 09:48 — REGNUM На строительство автотрассы М-12 (Казань — Екатеринбург) предстоит потратить около 260 млрд рублей. Об этом заявил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По словам Петушенко, сейчас разрабатывается схема финансирования работ. Большую часть средств планируется привлечь из Фонда национального благосостояния (130 млрд рублей). Строительство трассы окупится за десять лет.

«Максимальная стоимость, которую мы для себя определили на нашем участке в 288 километров, — это 260 млрд рублей», — цитирует руководителя «Интерфакс».

Как сообщало ИА REGNUM, о продлении трассы Москва — Казань до Екатеринбурга объявил 21 апреля президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию.

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