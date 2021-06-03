Москва, , 09:28 — REGNUM Завершение строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) планируется в июле 2021 года, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире «Соловьев Live».

Он рассказал, что закончат строительство последнего участка ЦКАД, протяжённостью 26 километров, в начале июля.

Хуснуллин напомнил, что в 2020 году было завершено 310 километров дороги, а в 2021 году она будет сдана полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, вокруг московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) планируется построить технопарки, логистические и офисные центры, а также другие объекты.

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