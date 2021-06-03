Чита, , 09:26 — REGNUM В Забайкалье подсчитывают убытки от паводка. Как сообщает 3 июня заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев, в Шелопугинском районе, который вёл к селу Деревцово, пострадал мост. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

В Шелопугинском районе, который вёл к селу Деревцово, пострадал мост Правительство Забайкальского края

«Работали на месте, оценили ситуацию, задача — подготовить в течение трех дней смету, согласовать её с КГУ «Забайкальские автомобильные дороги». Подготовить контракт, заключить в рамках действия режима ЧС. Через неделю приступить к работам, когда уровень воды опустится до минимального», — пояснил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на некоторую стабилизацию ситуации с паводком, в Забайкалье создана комиссия по ЧС, её основными задачами станут постоянный мониторинг и оперативное реагирование на развитие ситуации.

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