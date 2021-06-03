Пермь, , 09:22 — REGNUM В Пермском крае пять пляжей небезопасны для купания, такой вывод сделало Управление Роспотребнадзора по региону, исследовав пробы воды и песка на 15 пляжах.

На 2 июня проведён анализ воды в 15 водоёмах за исключением пляжа в Кировском районе Перми из-за высокого уровня воды. Гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не соответствовали пробы воды в районе пляжей на реке Каме в Осе, в Пермском районе (ЗАО «Курорт «Усть-Качка»), в Перми (КамГЭС); на реке Сылве в поселке Новые Ляды; на Мотовилихинском пруду в Перми.

Несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям выявлено в реке Каме (ЗАО «Курорт «Усть-Качка»), а по микробиологическим и паразитологическим показателям — в реке Сылве (поселок Новые Ляды). Кроме этого, не отвечают санитарным требованиям по микробиологическим показателям пробы песка.