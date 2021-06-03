Москва, , 09:24 — REGNUM Рейтинг наиболее высокооплачиваемых предложений работы в Москве составили, изучив базу предлагаемых вакансий, аналитики сервиса «Работа.ру». Результаты их исследования 3 июня приводит RT.

Согласно этим данным, одной из наиболее высокооплачиваемых является должность заместителя руководителя сети салонов красоты — зарплата до 300 тыс. рублей в месяц, при этом для того, чтобы ее занять требуется высшее образование, стаж работы в крупных компаниях на аналогичной должности не менее пяти лет.

Также помощнику по хозяйству в загородном доме, каковые требуются на территории Московской области, предлагается ежемесячная зарплата 280 тыс. рублей с предоставлением места проживания.

Кроме того, Senior JavaScript Fullstack-разработчику в стартапе и дизайнеру-консультанту в мебельном салоне предлагается получать по 250 тыс. рублей в месяц. Помимо этого, также 250 тыс. рублей составит зарплата техника-керамиста в стоматологической лаборатории.

В то же время, до 200 тыс. рублей в месяц будет получать операционный директор в транспортной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня из данных исследования ИХ «Ромир» стало известно, что у большинства жителей России (65%) нет сбережений. «Финансовую подушку» имеет лишь треть граждан (35%).