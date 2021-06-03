Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил компактный кроссовер Corolla Cross 2022 модельного года для рынка США. Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

От базовой модели, которая продавалась с 2020 года в Юго-Восточной Азии, новая Corolla Cross отличается иными фарами и фонарями, выполненными по американскому стандарту. В остальном дизайн автомобиля повторяет азиатскую версию.

Под капотом обновлённого авто установлен двухлитровый бензиновый мотор максимальной производительностью 169 л. с. (203 Нм). Он агрегатируется с бесступенчатым вариатором, передним (2WD) или полным приводом (4WD).

Американским водителям предложат три комплектации машины: L, LE и XLE.

Стоимость Toyota Corolla Cross в базовой комплектации в Соединённых Штатах составит 20 тыс. долларов (около 1,46 млн рублей), а в топовой — 25 тыс. долларов (около 1,83 млн рублей).

Ранее компания Toyota официально представила модернизированную версию внедорожника 4Runner для авторынка Северной Америки. Называется новый автомобиль TRD Sport. Он укомплектован более надёжной подвеской с системой X-REAS.

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