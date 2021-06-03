Кызыл, , 09:20 — REGNUM Бывший глава Тувы Шолбан Кара-оол обратился к главе Хакасии Валентину Коновалову в связи с происшествием со студентом из Тувы в Саяногорске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Парнишке всего 17 лет. Он оказался в тяжелейшем состоянии в больнице. Что с ним случилось, предстоит выяснить. Уверен, рабочий выезд в Саяногорск первого заместителя министра общественной безопасности Тувы даст свои результаты», — отметил экс-глава региона.

При этом он, «пользуясь добрыми отношениями», попросил своего бывшего коллегу взять на личный контроль расследование происшествия. Кара-оол добавил, что после телефонного разговора Валентин Коновалов связался с министром внутренних дел Хакасии.

Напомним, ранее стало известно, что студента нашли во дворе частного дома. По словам родных, он был жестоко избит. Как сообщало ИА REGNUM, из Тувы в Саяногорск для разбирательств выехала рабочая группа под руководством замминистра общественной безопасности.

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