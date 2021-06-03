Чита, , 09:20 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае несколько ухудшилась. Как сообщает оперативный штаб 3 июня 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 369, причём 55 из них обнаружили за последние сутки. Такое число заболеваний отмечалось последний раз в начале апреля 2021 года.

Вместе с тем 41 735 пациентов (+26 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 840 человек (+1 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 44 находятся в тяжёлом состоянии (за последние сутки данные не изменились), 21 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+12 за последние сутки).

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