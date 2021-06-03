Москва, , 09:18 — REGNUM Открытие первого в России роботизированного архива запланировано на конец 2021 года. Его строительство идет в поселении Вороновское Новой Москвы, сообщили в Стройкомплексе.

Развитие сюжета: В России открыт электронный архив «Подвиг народа в Великой Отечественной войне»

Это будет самое крупное в стране специализированное хранилище со специальной средой с пониженным содержанием кислорода. Площадь архива составит 59,6 тыс. кв. метров, он рассчитан на 100 млн единиц хранения.

Обработку данных и доставку папок с бумагами будут выполнять автоматизированные системы. Участие человека потребуется только при регистрации заявки и выдаче документов.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время большую часть работы сотрудники Главархива выполняют вручную.

Читайте также: В Новой Москве откроется первый в России роботизированный архив