Белгород, 3 июня 2021, 09:25 — REGNUM Изъять из неблагополучной семьи 10-месячную девочку просит жительница Белгородской области. Сюжет об этом прошёл в эфире одного из федеральных телеканалов. Историей заинтересовались следователи Шебекинского района, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
Женщина рассказала журналистам, что беспокоится за судьбу своей крестницы, родители которой злоупотребляют спиртным. Мать 10-месячной девочки ранее была лишена родительских прав в отношении восьми детей, отец является инвалидом, в том числе, по словам его матери, признан опасным для окружающих.
Назначена доследственная проверка, устанавливается место жительства ребенка. Следователи намерены выяснить условия жизни и воспитания девочки, состояние её здоровья. В ходе проверки также будет дана правовая оценка действиям родителей и должностных лиц системы профилактики.