Белгород, , 09:25 — REGNUM Изъять из неблагополучной семьи 10-месячную девочку просит жительница Белгородской области. Сюжет об этом прошёл в эфире одного из федеральных телеканалов. Историей заинтересовались следователи Шебекинского района, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Женщина рассказала журналистам, что беспокоится за судьбу своей крестницы, родители которой злоупотребляют спиртным. Мать 10-месячной девочки ранее была лишена родительских прав в отношении восьми детей, отец является инвалидом, в том числе, по словам его матери, признан опасным для окружающих.

«При осмотре ребёнка врачом в телестудии установлено, что ребёнок не добирает в весе три килограмма, не доедает и обезвожен. Ребёнок по месту проживает у отца, но не зарегистрирован, так как бабушка отказывается прописывать её в своем доме. Мать зарегистрирована в Брянской области. Пособия на ребёнка не выплачиваются. Соседи семейной пары говорят, что ребёнок постоянно кричит, ему не уделяется должного внимания, родители пьют. Отец ребёнка сильно возбудим и часто проявляет агрессию», — уточняют в СК.

Назначена доследственная проверка, устанавливается место жительства ребенка. Следователи намерены выяснить условия жизни и воспитания девочки, состояние её здоровья. В ходе проверки также будет дана правовая оценка действиям родителей и должностных лиц системы профилактики.