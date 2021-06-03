Вена, , 09:25 — REGNUM Участие Австрии в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) позволяет подчеркнуть интерес австрийской экономики к России и поддержать диалог с руководством страны. Об этом австрийский канцлер Себастьян Курц заявил 3 июня в интервью ТАСС.

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Курц — главный высокопоставленный гость форума из Европы, 4 июня он выступит по видеосвязи на пленарном заседании ПМЭФ. Он отметил, что с радостью принял приглашение президента РФ Владимира Путина выступить на ПМЭФ.

«Я вижу в этом хорошую возможность в трудные времена подчеркнуть не только устойчивый интерес австрийской экономики к России, но и оставаться в диалоге с Россией и её руководством», — сказал австрийский канцлер.

Глава австрийского правительства подчеркнул, что Вена с 1955 года призывает к диалогу через любые границы. Столица на протяжении десятков лет была площадкой для международных контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, Курц заявил о поддержке строительства газопровода «Северный поток — 2». Проект отвечает экономическим интересам Австрии, пояснил он.

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