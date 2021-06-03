Хабаровск, , 09:18 — REGNUM Воинский эшелон акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!» 4 июня прибудет в Хабаровск. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Железнодорожный состав будет находиться на станции «Хабаровск — 1» четыре часа — с 10:30 до 14:30 по местному времени.

«В составе эшелона следует 17 вагонов. Каждый вагон поезда имеет индивидуальное оформление и тематику, которые отражают героические страницы истории, новейшие достижения Вооружённых сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии», — говорится в сообщении.

Посетители выставки «Дорога памяти» смогут найти информацию о своих родственниках, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. О борьбе военных медиков с эпидемией коронавируса расскажет экспозиция в вагоне «Победа над невидимым врагом».

В каждом из нескольких тематических вагонов для посетителей будут организованы лекции. Во время стоянки эшелона пройдут выступления ансамбля песни и пляски ВВО, других творческих коллективов города. Для всех желающих будет работать пункт приёма на военную службу по контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, около 12 тысяч человек встретили в Самаре тематический поезд акции «Мы — армия страны! Мы — армия народа!».

Читайте ранее в этом сюжете: В Самаре встретили поезд акции «Мы – армия страны! Мы – армия народа!»