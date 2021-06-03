Москва, , 09:15 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил расширение границ территории опережающего развития «Приамурская». Об этом 3 июня сообщает официальный сайт правительства России.

Территория расположена в Амурской области. Расширение способствует запуску ряда инвестиционных проектов, например, поможет созданию таможенно-логистического комплекса, обслуживающего грузопоток на границе с Китаем, возле моста между Благовещенском и Хэйхэ. Завершение строительства намечено в 2021 году.

Кроме того, реализуется другой проект — канатная дорога между этими приграничными городами. Начать эксплуатацию новой дороги планируется с 2022 года.

Суммарный объём инвестиций в оба проекта оценивается в 8 млрд рублей.

В правительстве напомнили, что ТОР «Приамурская» создали в 2015 году. Её резиденты получили доступ к набору льгот и преференций.