Чита, , 09:15 — REGNUM Правительство Забайкалья 3 июня известило о стабилизации обстановки с паводком. По данным заместителя губернатора Андрея Гурулева, в селе Верхняя Куэнга Сретенского района подтоплен один дом, ещё 10 находятся под угрозой.

«Четыре человека эвакуированы по домам родственников. Вода еще поднимается. Ситуацию держим на контроле, жители предупреждены о возможной необходимости эвакуации. Глава района лично работает на месте», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня из-за размыва дорог затруднён или ограничен проезд в семи районах Забайкалья. В регионе создана комиссия по ЧС, её основными задачами станут постоянный мониторинг и оперативное реагирование на развитие ситуации.

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