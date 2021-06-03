Кызыл, , 09:13 — REGNUM Тувинский студент попал в больницу в Саяногорске. Для разбирательств по происшествию в Хакасию из Тувы выехала рабочая группа под руководством первого замминистра общественной безопасности республики Александра Харченко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Поступило тревожное сообщение о том, что в Саяногорске случилось несчастье с нашим юным земляком, который сейчас находится в коме. Делать преждевременные выводы не имеем права», — отметил в связи с этим врио главы республики Владислав Ховалыг.

По данным из соцсетей, 17-летнего студента нашли во дворе частного дома. По словам родных, он был жестоко избит, однако официального подтверждения информации пока нет.