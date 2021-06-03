Минск, , 09:14 — REGNUM Задержание основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Минске может быть связано с его личным конфликтом с одним человеком. Об этом бывший главред канала заявил во время оперативной съемки, кадры которой показал белорусский телеканал ОНТ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

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Имя предполагаемого инициатора своего задержания Протасевич не назвал, отметив, что у этого человека были связи с «киберпартизанами», которые занимались массовыми лжеминированиями в Белоруссии.

«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряжённый. Особенно в последние дни»,— подчеркнул задержанный, добавив, что этот человек предупредил его о возможных проблемах.

«У нас два с тобой таких сильных лидерских характера. И у нас явно рано или поздно будут какие-то проблемы»,— процитировал Протасевич.

При этом экс-главред Nexta уточнил, что не знает, является ли его арест продолжением этого личного конфликта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Минске самолёт авиакомпании Ryanair, на котором из Афин в Вильнюс летел основатель телеграмм-канала, признанного в Белорусиси экстремистским, Роман Протасевич, совершил незапланированную посадку из-за сообщения о минировании. Протасевича вместе с девушкой, гражданской РФ Софьей Сапегой, задержали.

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