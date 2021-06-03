Курган, , 09:13 — REGNUM В Курганской области по итогам 2020 года жилищный фонд насчитывал 21,8 млн кв. м общей площади. Это больше, чем по итогам 2019 года на 0,9%, сообщает Свердловскстат.

В среднем на одного жителя Курганской области в 2020 году приходилось 26,6 кв. м общей площади. В городах и посёлках региона расположено 13,4 млн кв. м общей площади — 61,4% всего жилищного фонда. В сельских населённых пунктах — 8,4 млн кв. м — 38,6%. В регионе в частной собственности граждан находится 93% жилья.

Отмечается, что общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами составила 43,9% всего жилищного фонда.

Большинство жилых домов в регионе (44,6% общей площади жилых помещений) было построено в 1971—1995 годах. Объём аварийного жилья составил в 2020 году 14,7% общей площади жилищного фонда области.