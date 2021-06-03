Оренбург, , 09:12 — REGNUM В Оренбурге чиновники, ориентируясь на опыт других регионов, решили поменять в городе металлические ливневые решетки на полимерные, сообщает пресс-служба мэрии.

Таким образом администрация намерена сэкономить деньги и пресечь воровство решеток. Полимерные изделия не будут пользоваться спросом из-за того, что их невозможно сдать в скупку лома. Стоимость полимерной решетки дешевле металлической примерно на 30%.

Первую новую полимерную решетку установили в центре Оренбурга на пересечении улиц Кирова и Комсомольской. Планируется заключение договора с производителями решеток из полимерных материалов.

Стоит отметить, в 2020 году в муниципалитете украдено 20 решеток. Ущерб составил 100 тысяч рублей.