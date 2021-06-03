Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Правительство Грузии договорилось о получении дополнительно более 2 млн доз вакцин от COVID-19. Об этом 2 июня в ходе live-включения в соцсети Facebook сообщил глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе.

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Врач рассказал, что есть договорённость о поставках в третьем квартале текущего года вакцин из США: 700 тыс. доз от Novovax и 130 тыс. доз от Johnson & Johnson.

Ранее в рамках платформы COVAX Грузии пообещали поставить в июле 500 тыс. доз китайского препарата Sinopharm. Также в третьем квартале 1 млн доз вакцины должна поставить компания Pfizer.

Гамкрелидзе подчеркнул, что в третьем квартале в Грузии должен сформироваться запас вакцин, достаточный для начала массовой вакцинации населения.

Стоит отметить, что в Грузию на данный момент привезли около 300 тыс. доз вакцин от COVID-19. В минздраве страны сообщили, что до конца года планируется привить 1,7 млн человек.

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