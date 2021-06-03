Сеул, , 09:14 — REGNUM В апреле 2021 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн-шоппинг, увеличился в годовом исчислении на 25,2%, до 15,09 трлн вон (~$13,5 млрд). Об этом 3 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, показатель выше 15 трлн вон (~$13,4 млрд) фиксируют в стране на протяжении двух месяцев подряд.

Объём транзакций в сфере общественного питания увеличился на 56,5%, в сфере туризма — на 55,2%, в сфере культуры и отдыха — на 84,5%.

Объём средств, потраченных на покупку электроники и устройств связи, вырос на 25,9%, сумок — на 37,3%, автомобилей и аксессуаров к ним — на 36%, товаров для спорта и отдыха — на 29,3%, товаров для офисов и канцелярии — на 23,1%, одежды — на 20%, продукты питания и напитки — на 29,5%.

Объём средств, потраченных на онлайн-шоппинг с помощью мобильных гаджетов, вырос на 34%, до 10,73 трлн вон (~$9,6 млрд). 71,1% от общего числа транзакций пришлись на мобильные устройства.