Уфа, , 09:50 — REGNUM Уголовное дело по признакам мошенничества при привлечении средств граждан с помощью финансовой платформы ООО «Золотой запас» возбуждено в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов провели доследственную проверку деятельности компании после поступления жалоб вкладчиков. В итоге они установили крупные фирмы, которые привлекали займы для реализации инвестиционных проектов. Следователи выявили более 30 расчетных счетов данных фирм. По ним была установлена общая сумма задолженности перед гражданами.

Отмечается, что стражи порядка выявили более ста фирм и проверили их деятельность.

«В рамках доследственной проверки опрошено более сотни человек, в том числе руководители организаций-заемщиков, руководители организаций-контрагентов, работники банковских учреждений. Общий объем собранных материалов за все время проведения доследственной проверки составил более 80 томов», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В итоге, сотрудники правоохранительных органов приняли решение возбудить уголовное дело по признакам мошенничества для расширения возможностей установления истины.

Расследование дела продолжается.

Ранее СМИ сообщали о том, что весной 2019 года Банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Роскомснаббанк». Вместе с этим была аннулирована и лицензия на осуществление кредитной организацией «Роскомснаббанк» деятельности на рынке ценных бумаг, из-за этого начались проблемы инвестиционной площадки «Золотой запас». На счетах оказались «заморожены» деньги вкладчиков. Согласно данным на ноябрь 2020 года общая сумма их требований к фирмам-заемщикам, которые работали через «Золотой запас», составляет порядка 1,7 млрд рублей.