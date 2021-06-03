Благовещенск, , 09:09 — REGNUM В детских оздоровительных загородных лагерях Приамурья стартовали первые смены. Детей уже приняли лагеря «Колосок», «Энергетик» и «Белые горы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в областном правительстве.

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В регионе также открылись 150 пришкольных лагерей, а также восемь лагерей труда и отдыха. Во всех организациях на 3 июня отдыхают уже почти восемь тысяч детей.

Планируется, что этим летом в 14 загородных лагерях Приамурья отдохнут 3,2 тыс. детей. Всего за три месяца различными мероприятиями будут охвачены более 80 тыс. несовершеннолетних жителей области.

Также за счет средств областного бюджета отдохнут в детских центрах «Артек» и «Океан» около 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае загородные лагеря уже начали принимать детей. Всего с июня по сентябрь в них отдохнут более 9 тыс. школьников.