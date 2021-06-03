Варшава, , 09:08 — REGNUM 5 июня на польской стороне пункта пропуска «Бобровники-Бераставица», что на белорусско-польской границе, активисты белорусской оппозиции начнут проводить длительную акцию протеста в форме палаточного городка. Об этом на своей странице в Twitter сообщает оппозиционная белорусской власти организация «Народное антикризисное управление», которая базируется в Польше.

«Мы, демократические силы Белоруссии и белорусская диаспора в Польше, приедем к польско-белорусской границе и поставим там палаточный городок, чтобы призвать Европейский союз как можно скорее ввести решительные и эффективные санкции против режима Лукашенко. Граница ЕС должна быть для них закрыта», — говорится в сообщении.

При этом, в дальнейшем в организации угрожают заблокировать пункт пропуска.

«Первые три дня на границе мы будем проводить митинги, жить в палаточном городке и говорить о ситуации в Белоруссии. Если обещанные Европой масштабные санкции не будут приняты в течение этого времени, мы заблокируем дорогу к пункту пропуска», — заявлено организаторами акции.

В «Народном акнтикризисном управлении» также указывают, что данная акция согласована с польскими властями.