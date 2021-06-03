Калуга, , 09:16 — REGNUM В ближайшее время в Калужской области появится Инновационный научно-технологический центр, участниками которого уже изъявили желание стать порядка 30 крупнейших компаний. Об этом 2 июня заявил губернатор Владислав Шапша на панельной сессии «Инновационный диалог Россия-Катар» в рамках ХХIV Петербургского международного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Владислав Шапша выступил на панельной сессии «Инновационный диалог Россия-Катар» Admoblkaluga.ru

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Калужская область — единственный регион России, который пригласили выступить на сессии с Катаром. На встрече губернатор Владислав Шапша представил инновационный и инвестиционный потенциал региона и пригласил деловые круги Катара к сотрудничеству. Государство Катар принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021 в качестве страны-гостя. Катар представляет одна из самых многочисленных иностранных делегаций на форуме. В рамках дискуссий шла речь в частности, шла о мерах по созданию устойчивых инновационных экосистем: технологических центров, технопарков и свободны зон. Обсуждались пути их поддержки со стороны крупных предприятий и транснациональных корпораций, которые могут выступать в качестве пилотных площадок для инновационных технологических стартапов и МСП.

За 2020 год внешнеторговый оборот Калужской области с Катаром по сравнению с предыдущим увеличился на 40% и составил 14,7 млн долларов США. Вместе с тем пока инвестиционные проекты с участием капитала из этой страны на территории калужского региона не реализуются. «В Калужской области пока еще нет компаний из Катара, но я уверен, что мы сможем это исправить», — отметил Владислав Шапша.

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